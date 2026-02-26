Telegram заблокируют весной? Что задумала РФ и куда будут сгонять россиян

Российский режим якобы уже определился с датой блокировки мессенджера Telegram на территории РФ. Это произойдет уже в начале апреля этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения российских СМИ.

Отмечается, что уже в начале апреля власти России могут попытаться полностью заблокировать мессенджер. Источники, близкие к Кремлю, сказали пропагандистам, что решение якобы окончательное.

Причинами блокировки мессенджера российские власти называют якобы "случаи вербовки людей для совершения противоправных действий". При этом ограничивать работу мессенджера в так называемой "зоне боевых действий" все еще не планируется.

Параллельно россияне пытаются объявить террористам основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующее "уголовное дело" российские силовики уже открыли, ведется какое-то непонятное "расследование".

Интересно, что когда российские пропагандисты обратились за комментарием в "Роскомнадзор", который отвечает за блокировку тех или иных сайтов, мессенджеров и т.д., там заявили, что не имеют информации о возможной блокировке Telegram в начале апреля.

Зачем в РФ блокируют Telegram?

Россияне блокируют Telegram не из-за так называемой "вербовки". Они хотят выстроить свой аналог "китайской модели" интернета, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, спецслужбы РФ будут контролировать так называемый "мессенджер" MAX, а в Telegram будут вести "когнитивные операции" против Украины, Европы и США.

"Это напоминает ситуацию с YouTube, в котором российские ломы продолжают работу с прицелом на информационные поля стран, в которых необходимо распространять нужные рф нарративы. А в самой россии действуют ограничения", - добавил Коваленко.