Блокировка VPN в России вызвала сбой в платежной системе, - Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытки российских властей блокировать VPN вызвали масштабный сбой в отечественной платежной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дуров отметил, что попытки блокировки не дали ожидаемого для власти результата, зато привели к масштабному сбою.

"Их попытки блокировки просто вызвали масштабный сбой в банковской системе",- подчеркнул он.

Проблемы с платежной системой вызвали хаос для части покупателей. В частности, московское метро временно пропускало людей через турникеты без оплаты, а один из региональных зоопарков просил посетителей рассчитываться наличными.

В своем заявлении основатель Telegram также поздравил россиян с возвращением к "цифровому сопротивлению".

"Добро пожаловать обратно в Цифровое сопротивление, мои российские братья и сестры. Вся нация сейчас мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения", - подытожил он.