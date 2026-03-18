Двойные стандарты: власть РФ загоняет всех в MAX, который боится использовать, - разведка

В России начали блокировать мессенджер Telegram раньше, чем ожидалось. Тем временем российские власти загоняют всех в так называемый "национальный мессенджер" MAX - но сами боятся им пользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

Парадоксальная ситуация, по данным разведки, заключается в том, что сами российские чиновники и топ-менеджеры государственных компаний избегают установки этого приложения на личные устройства. Причина - это страх тотальной слежки со стороны ФСБ России.

Например, известно, что представители российских элит начали массово покупать отдельные смартфоны и регистрировать новые SIM-карты исключительно для работы с MAX.

В неформальных разговорах они признают, что установка этого сервиса фактически означает передачу полного контроля над устройством спецслужбам РФ.

Интересно, что эти "двойные стандарты" существуют даже внутри чиновничества России. Так, согласно данным российского портала госзакупок, для чиновников в Чечне планируют приобрести специальные SIM-карты, которые будут иметь неограниченный доступ ко всем заблокированным на территории России ресурсам.

Фактически, резюмирует разведка, пока обычных граждан лишают средств коммуникации, властная верхушка создает для себя привилегированные условия или ищет схемы обхода собственного же надзора.