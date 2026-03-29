Протестовали за Telegram: в РФ на митингах против блокировки интернета задержали 12 человек

В России митинги за "свободный интернет", анонсированные на 29 марта в большинстве крупных российских городов, завершились задержаниями. Задержали от 3 до 12 человек, при этом большинство "протестующих" просто оттеснили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, в Москве на Болотной площади задержали правозащитника, писателя и публициста Александра Подрабинека, а также двух молодых людей. Одну девушку отвели в автозак за возглас "Уважаемые ОМОН и полиция, нам нужна ваша защита". Однако позже отпустили.

Также в Москве выборочно проверяли документы и сумки. Кроме этого, силовики заставили всех, кто собрался на площади, отойти на соседние улицы - людей отгонял ОМОН. Людей разгоняли криками и угрозами.

"Сказали, если им прикажут вязать, и нас повяжут", - сказала российским оппозиционным СМИ одна из участниц.

Отмечается, что власти Москвы не согласовали акцию, однако многие россияне все равно собрались на митинг, посвященный протесту против запрета в России Telegram, "белых списков" и других ограничений интернета в РФ. Митинг силовики фактически разогнали: людей выгоняли с площади, заявляя, что предотвращают проведение "вероятного несанкционированного митинга".

Протесты в РФ

Российское движение "Красный Лебедь" объявило 29 марта днем митингов против блокировок интернета в России. При этом власти крупных городов не согласовали ни одной заявки на проведение митингов. По меньшей мере 25 заявок на митинги были отклонены под надуманными и демонстративно абсурдными предлогами. Нескольких заявителей арестовали на 15 суток.

Однако во многих случаях россияне неожиданно это проигнорировали и собрались на площадях. Власти в разных регионах отреагировали по-разному. Если в Москве силовики выгоняли людей с Болотной площади, то в Екатеринбурге полиция оцепила площадь 1905 года, где планировалось проводить митинг. Также там присутствовали боевики из провластной организации "Русской общины".

В Мурманске в ответ на митинг начали глушить мобильную связь и массово проверять документы. Также к патрулированию улиц тоже привлекли боевиков "Русской общины".

В целом считается, что только в Москве задержали до 12 человек из-за протестов против блокировки интернета. Одного из россиян задержали за плакат "Нет войне". По меньшей мере двое из задержанных не достигли 18 лет.

Радости в Кремле

Между тем глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что все соцсети, которые не контролируются Кремлем, якобы уже "умерли", или "умрут" уже в "ближайшие дни". Ранее этот же чиновник советовал россиянам возвращаться на советские "дисковые телефоны".

"WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни, MAX растет, все хорошо", - удовлетворенно заявил Осеевский российским пропагандистам.

В то же время член так называемого "Совета по правам человека" Ионов уже заявил пропагандистам из ТАСС, что "есть высокая вероятность, что работа Telegram в РФ будет восстановлена. Мол, команда Павла Дурова якобы "договорится с Россией".

"Выполнит условия, которые нужны, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны", - заявил Ионов.

Чуть ранее в команде Дурова очень презрительно высказались относительно инициатив Кремля блокировать мессенджер. Один из разработчиков Telegram отметил, что мессенджер прекрасно обходит блокировку, маскируя трафик. Поэтому, чтобы заблокировать Telegram, Кремлю действительно придется закрыть "абсолютно весь интернет" в стране.