Рекордная температура и грозовые дожди: где сегодня будет до +29, а где ждать осадки
Сегодня, 7 мая, в Украине сохранится аномально жаркая погода. В некоторых областях температура воздуха достигнет +29 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По ее словам, Украина сейчас является самой жаркой страной Европы. В течение дня температура воздуха составит +22+28 градусов.
На большинстве территории прогнозируется сухая и ясная погода без осадков. Только в западных областях возможны дожди с грозами, тогда как на остальной территории будет сухо.
В западных регионах также ожидается сильный юго-западный ветер, местами до штормовых значений.
По данным Укргидрометцентра, прохладнее всего сегодня будет в южных областях - до +24 градусов.
В северных, центральных и отдельных восточных регионах температура днем повысится до +29 градусов.
Фото: карта погоды в Украине на 7 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В столице сегодня осадков не предвидится, максимальная температура составит около +25 градусов, ветер будет порывистым.
Что дальше с погодой
По прогнозу синоптика, в ближайшее время количество дождей с грозами увеличится, а температура воздуха снизится. В то же время в восточной части страны еще сохранится очень теплая погода.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что после аномально теплой для мая погоды в Украине ожидается смена погодных условий.
В ближайшие дни в отдельных регионах весеннее солнце сменится облачностью, пройдут дожди, местами возможны грозы.
