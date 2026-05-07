Рекордная температура и грозовые дожди: где сегодня будет до +29, а где ждать осадки

Сегодня, 7 мая, в Украине сохранится аномально жаркая погода. В некоторых областях температура воздуха достигнет +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее словам, Украина сейчас является самой жаркой страной Европы. В течение дня температура воздуха составит +22+28 градусов.

На большинстве территории прогнозируется сухая и ясная погода без осадков. Только в западных областях возможны дожди с грозами, тогда как на остальной территории будет сухо.

В западных регионах также ожидается сильный юго-западный ветер, местами до штормовых значений.

По данным Укргидрометцентра, прохладнее всего сегодня будет в южных областях - до +24 градусов.

В северных, центральных и отдельных восточных регионах температура днем повысится до +29 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 7 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не предвидится, максимальная температура составит около +25 градусов, ветер будет порывистым.

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, в ближайшее время количество дождей с грозами увеличится, а температура воздуха снизится. В то же время в восточной части страны еще сохранится очень теплая погода.