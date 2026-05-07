ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Рекордная температура и грозовые дожди: где сегодня будет до +29, а где ждать осадки

07:01 07.05.2026 Чт
2 мин
В одном из регионов погода может испортиться, но все равно будет тепло
aimg Ирина Глухова
Рекордная температура и грозовые дожди: где сегодня будет до +29, а где ждать осадки Фото: синоптики дали прогноз погоды на 7 мая (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 7 мая, в Украине сохранится аномально жаркая погода. В некоторых областях температура воздуха достигнет +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Читайте также: Урожай под угрозой: по каким растениям рекордные заморозки в апреле "ударили" больше всего

Погода в Украине

По ее словам, Украина сейчас является самой жаркой страной Европы. В течение дня температура воздуха составит +22+28 градусов.

На большинстве территории прогнозируется сухая и ясная погода без осадков. Только в западных областях возможны дожди с грозами, тогда как на остальной территории будет сухо.

В западных регионах также ожидается сильный юго-западный ветер, местами до штормовых значений.

По данным Укргидрометцентра, прохладнее всего сегодня будет в южных областях - до +24 градусов.

В северных, центральных и отдельных восточных регионах температура днем повысится до +29 градусов.

Рекордная температура и грозовые дожди: где сегодня будет до +29, а где ждать осадки

Фото: карта погоды в Украине на 7 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не предвидится, максимальная температура составит около +25 градусов, ветер будет порывистым.

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, в ближайшее время количество дождей с грозами увеличится, а температура воздуха снизится. В то же время в восточной части страны еще сохранится очень теплая погода.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что после аномально теплой для мая погоды в Украине ожидается смена погодных условий.

В ближайшие дни в отдельных регионах весеннее солнце сменится облачностью, пройдут дожди, местами возможны грозы.

Кроме того, специалисты объясняли, имеют ли реальное основание народные приметы о погоде и так называемый "прогноз сурка".

Также сообщалось, что в Карпатах уже несколько дней продолжается масштабный лесной пожар. К его ликвидации привлечены спасатели и местные жители - вместе они тушат огонь в горной местности.

Всего в работах принимают участие более 350 человек, также используется авиация.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта