Рекордна температура та грозові дощі: де сьогодні буде до +29, а де чекати опади

07:01 07.05.2026 Чт
В одному з регіонів погода може зіпсуватися, але все одно буде тепло
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 7 травня (Getty Images)
Сьогодні, 7 травня, в Україні збережеться аномально спекотна погода. У деяких областях температура повітря сягне +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За її словами, Україна зараз є найспекотнішою країною Європи. Протягом дня температура повітря становитиме +22+28 градусів.

На більшості території прогнозується суха та ясна погода без опадів. Лише у західних областях можливі дощі з грозами, тоді як на решті території буде сухо.

У західних регіонах також очікується сильний південно-західний вітер, місцями до штормових значень.

За даними Укргідрометцентру, найпрохолодніше сьогодні буде у південних областях - до +24 градусів.

У північних, центральних та окремих східних регіонах температура вдень підвищиться до +29 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 7 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні опадів не передбачається, максимальна температура становитиме близько +25 градусів, вітер буде рвучким.

Що далі з погодою

За прогнозом синоптика, найближчим часом кількість дощів з грозами збільшиться, а температура повітря знизиться. Водночас у східній частині країни ще утримається дуже тепла погода.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що після аномально теплої для травня погоди в Україні очікується зміна погодних умов.

У найближчі дні в окремих регіонах весняне сонце зміниться хмарністю, пройдуть дощі, місцями можливі грози.

Крім того, фахівці пояснювали, чи мають реальне підґрунтя народні прикмети про погоду та так званий "прогноз бабака".

Також повідомлялося, що у Карпатах уже кілька днів триває масштабна лісова пожежа. До її ліквідації залучені рятувальники та місцеві жителі - разом вони гасять вогонь у гірській місцевості.

Загалом у роботах беруть участь понад 350 людей, також використовується авіація.

