Рекордная операция дронов ГУР и удар РФ по Запорожью: новости за выходные

Ухта оказалась под атакой дронов ГУР

Днем 10 августа в Ухте прогремела серия громких взрывов, после чего в городе начались проблемы с электроснабжением и интернетом.

Местные сообщали о работе экстренных служб на территории нефтеперерабатывающего завода. Стоит заметить, что от ближайшей точки границы Украины с Россией до Ухты, расположенной в Республике Коми напрямую расстояние в более чем 1500 километров.

Источники РБК-Украина в ГУР отметили, что в результате спецоперации Главного управления разведки Украины был атакован нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

По данным разведки, данный НПЗ расположен в российской Республике Коми более чем в 2000 километрах от Киева.

Россияне атаковали автовокзал в Запорожье

Вечером, 10 августа, российские оккупанты ударили КАБом по Центральному автовокзалу Запорожья. Еще один КАБ попал возле медицинской клиники.

В результате обстрела пострадали люди. По состоянию на 21:00 известно о не менее чем 19 пострадавших, продолжаются спасательные работы на месте теракта.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский теракт в Запорожье. Глава государства отметил, что оккупанты не хотят останавливать убийства гражданских, они ищут, как уничтожить Украину.

Заметим, что РБК-Украина показывало, как выглядит автовокзал в Запорожье после атаки россиян.

На Луганщине открыли программу подготовки снайперов

Детей с оккупированных территорий Луганской области россияне готовят быть снайперами. Центр военно-патриотического воспитания "Воин" ввел новое направление подготовки.

Как отметил глава Луганской ОВА Алексей Харченко, в течение летних профильных смен юношей и девушек учат метко стрелять на большое расстояние.

Примечательно, что тренируют детей инструкторы, 75% из которых принимали участие в войне в Украине.

Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане

В субботу, 9 августа, несколько ударных дронов атаковали завод по производству "Шахедов", расположенный в республике Татарстан вблизи города Нижнекамск.

По данным, как минимум один из ударных беспилотников попал в цех производства дронов типа "Шахед".

Как сообщили источники РБК-Украина, СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане на расстоянии более 1000 км от Украины.

На Харьковщине двое парней изнасиловали подростка

В Харьковской области следователи полиции сообщили о подозрении группе злоумышленников, которые причастны к изнасилованию несовершеннолетнего ребенка. Отмечается, что 14-летнего подростка принудили против воли к действиям сексуального характера его знакомые 15 и 20 лет.

Правоохранители отметили, что во время этого один из нападавших осуществлял видеосъемку на мобильный телефон, а другой применял физическое давление.

Оккупанты применили ракету, похожую на украинскую

Российские оккупанты применили новый образец неизвестной малогабаритной крылатой ракеты, которая по внешнему виду и концепции очень похожа на украинскую ракету "Ад".

Подробнее, что известно о новой ракете россиян и чем она похожа на украинскую, можно узнать в материале РБК-Украина.

Пилоты ВСУ уничтожили редкий миномет КНДР

Украинские FPV-пилоты в Сумской области уничтожили северокорейский 140-мм миномет, который использовали российские военные.

Редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага. По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном.

Путин и Лукашенко могут готовить миграционный кризис в ЕС

Глава Кремля Владимир Путин, судя по всему, объединился с ливийским полевым командиром, чтобы спровоцировать новый миграционный кризис в ЕС.

Как пишет The Telegraph, Еврокомиссия зафиксировала рост количества авиарейсов между восточным ливийским городом Бенгази и столицей Беларуси Минском.

Заметим, что ранее самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвиняли в том, что он позволял мигрантам приземляться в Минске аналогичными рейсами, а затем помогал перевозить их во временные лагеря на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

Рубио обвинил Макрона

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Глава американской дипломатии отметил, что переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства