ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский об ударе в Запорожье: Россия ищет, как уничтожить Украину, мир должен ответить

Украина, Воскресенье 10 августа 2025 20:49
UA EN RU
Зеленский об ударе в Запорожье: Россия ищет, как уничтожить Украину, мир должен ответить Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ударили по Запорожью. Попали по жилым кварталам, автовокзалу и даже по медицинской клинике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент отметил, что сейчас в Запорожье украинские спасатели, медики, полицейские и все другие службы помогают после удара российских бомб.

"Авиабомбы - по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь. Спасибо каждому нашему работнику ГСЧС Украины, всем службам за то, что очень оперативно реагируете и всегда, при любых обстоятельствах сохраняете жизни людей", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня россияне снова продолжили забирать жизни по всему периметру фронта: в прифронтовых громадах, в приграничных городах, украинских селах.

По мнению президента, никакие дедлайны и ожидания от них не работают.

"Они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, - это путь, как убить Украину. Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, - нет", - добавил он.

Учитывая это, по мнению Зеленского, нужны санкции и давление.

"Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - подытожил президент.

Обстрелы Запорожья и области

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область, применяя для атак дроны, авиабомбы и ракеты.

Сегодняшний день не стал исключением. К вечеру 10 августа в Запорожской области и городе Запорожье прогремели взрывы из-за вражеского удара с применением управляемых авиационных бомб.

Как вскоре стало известно, оккупанты ударили КАБом по Центральному автовокзалу Запорожья. Заметим, что по состоянию на 19:20, количество раненых в результате атаки РФ по Запорожью - достигло 12.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожье Война России против Украины
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН