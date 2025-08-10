Зеленский об ударе в Запорожье: Россия ищет, как уничтожить Украину, мир должен ответить

Российские военные ударили по Запорожью. Попали по жилым кварталам, автовокзалу и даже по медицинской клинике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент отметил, что сейчас в Запорожье украинские спасатели, медики, полицейские и все другие службы помогают после удара российских бомб.

"Авиабомбы - по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь. Спасибо каждому нашему работнику ГСЧС Украины, всем службам за то, что очень оперативно реагируете и всегда, при любых обстоятельствах сохраняете жизни людей", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня россияне снова продолжили забирать жизни по всему периметру фронта: в прифронтовых громадах, в приграничных городах, украинских селах.

По мнению президента, никакие дедлайны и ожидания от них не работают.

"Они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, - это путь, как убить Украину. Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, - нет", - добавил он.

Учитывая это, по мнению Зеленского, нужны санкции и давление.

"Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - подытожил президент.