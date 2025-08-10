Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)

В Ухте сегодня прогремела серия громких взрывов, после чего в городе начались проблемы с электроснабжением и интернетом. Местные сообщают о работе экстренных служб на территории нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Как сообщают местные Telegram-каналы, после нескольких громких взрывов в районе Севастопольской улицы пожарные машины одна за другой отправились в сторону аэропорта.

Горожане отмечают, что взрывов было несколько, и теперь в направлении Ухтинского НПЗ работают экстренные службы. В том числе и сами местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ

По неподтвержденным данным, взрывы могли быть вызваны атакой беспилотников. Однако официальной информации по этому поводу пока нет. В Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что на территории НПЗ нет возгорания или выбросов, и призвали жителей сохранять спокойствие.

Кроме того, в городе началась эвакуация торгового центра "Ярмарка", который, по словам очевидцев, могут закрыть до конца дня.

Местные жители сообщают также об отключении электроэнергии и мобильного интернета.

Похожие перебои с интернет-связью зафиксированы и в Сыктывкаре. По словам очевидцев, по всей Республике Коми отключения происходят в районах, приближенных к стратегическим объектам, в частности заводам, в радиусе 5-10 км.

Местные власти предупреждают о возможной "беспилотной опасности" и просят граждан быть осторожными.

Местные жители также делятся видео, на которых, по их словам, зафиксирован полет дронов. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, эти кадры уже распространились по сети.

Отметим, что по состоянию на 16:05 в аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.