Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники

СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане на расстоянии более 1000 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

На складе хранились готовые к использованию ударные дроны "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства.

На обнародованных кадрах видно, как дрон СБУ попадает непосредственно в здание хаба. Сразу после взрыва вспыхнул пожар. Расстояние от Украины до объекта - около 1300 км.

В ведомстве отметили, что склады хранения "Шахедов" являются законной военной целью, ведь именно ими РФ регулярно атакует украинские города.

"Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины", - заявили в СБУ.