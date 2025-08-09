ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники

Суббота 09 августа 2025 13:34
UA EN RU
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники Фото: Терминал хранения "Шахедов" в Татарстане поразили дроны СБУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане на расстоянии более 1000 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

На складе хранились готовые к использованию ударные дроны "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства.

На обнародованных кадрах видно, как дрон СБУ попадает непосредственно в здание хаба. Сразу после взрыва вспыхнул пожар. Расстояние от Украины до объекта - около 1300 км.

В ведомстве отметили, что склады хранения "Шахедов" являются законной военной целью, ведь именно ими РФ регулярно атакует украинские города.

"Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины", - заявили в СБУ.

Напомним, что несколько ударных дронов сегодня днем, 9 августа, атаковали завод по производству "Шахедов", расположенный в республике Татарстан вблизи города Нижнекамск.

По данным, как минимум один из ударных беспилотников попал в цех производства дронов типа "Шахед".

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН