Дроны ГУР впервые атаковали вражеский НПЗ в 2000 км от Украины, - источники

Украина, Воскресенье 10 августа 2025 19:56
UA EN RU
Дроны ГУР впервые атаковали вражеский НПЗ в 2000 км от Украины, - источники Фото: дроны ГУР атаковали российский НПЗ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Сегодня, 10 августа, в результате спецоперации Главного управления разведки Украины был атакован нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Данный НПЗ расположен в российской Республике Коми в более чем 2000 километрах от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Украины.

Как сообщают источники в ГУР МО, атакованное предприятие расположено в российской Республике Коми в более чем двух тысячах километров от Киева.

Отмечается, что пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

По информации местных Telegram-каналов, местные жители услышали сразу несколько громких взрывов в районе НПЗ, после чего туда поехали пожарные автомобили, "скорые" и другие экстренные службы.

Отдельные местные публики также сообщили, что в результате взрывов по меньшей мере в одной цистерне на территории НПЗ появилась пробоина.

Кроме того, местные жители вспомнили и об исчезновении в городе электроэнергии и мобильного интернета.

Источники в украинской разведке добавили, что дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемого для изготовления пропан-бутана и бензина.

Атаки на Россию

Заметим, мы писали, что в Ухте сегодня прозвучала серия громких взрывов, после чего в городе начались проблемы с электроснабжением и интернетом.

Местные сообщали о работе экстренных служб на территории нефтеперерабатывающего завода. Стоит заметить, что от ближайшей точки границы Украины с Россией до Ухты, расположенной в Республике Коми напрямую расстояние в более чем 1500 километров.

Заметим, также что в ночь на сегодня, 10 августа, неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ. Россияне пожаловались на взрывы и пожар в областном центре в районе НПЗ.

Стоит отметить, что незадолго до того под атакой неизвестных дронов оказался Краснодарский край России. Тогда россияне жаловались на атаку НПЗ и воинской части в регионе.

А уже утром 8 августа в Генштабе ВСУ официально подтвердили, что Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод. В результате попадания дронов горела технологическая установка по переработке газа и газового конденсата.

