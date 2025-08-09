Опять воруют идеи? Оккупанты применили новую крылатую ракету, похожую на украинскую

Российские оккупанты применили новый образец неизвестной малогабаритной крылатой ракеты, которая по внешнему виду и концепции очень похожа на украинскую ракету "Пекло".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Впоследствии еще один Telegram-канал обнародовал изображение сбитой ракеты с уточнением, что речь идет все же о другой, до сих пор неизвестной крылатой ра кете, которую по виду можно сравнить с британско-французской крылатой ракетой типа Storm Shadow, а концептуально - на украинскую ракету "Пекло".

Так, 7 августа утром один из мониторинговых каналов обнародовал информацию о пролете крылатой ракеты типа " Бандероль " в Николаев с южного направления.

По данным издания, российские военные с недавних пор имеют на вооружении новый образец небольшой крылатой ракеты. Известно, что враг уже несколько раз ею наносил удары по территории Украины.

Российская ракета "Бандероль"

Прежде всего в этом контексте напомним, что та же "Бандероль" - это также новый образец вражеского вооружения, о котором впервые публично стало известно весной этого года и который сначала считали дроном.

Впоследствии стало известно, что под этим названием на самом деле скрывается крылатая ракета типа S8000, которую к тому же россияне сами "засветили" на полигоне "Капустин Яр" и которая визуально похожа на американскую AGM-158C LRASM, потому что на этом все сходство заканчивается.

В случае российской "Бандероли" речь идет об относительно дешевой крылатой ракете, которая имеет дальность до 500 км.

"Бандероль" или же S8000 оснащается китайским турбореактивным двигателем типа SW800Pro-A95, а также имеет ряд компонентов западного производства. Боевая часть ОФБЧ-150 имеет массу в 114,3 кг.

Заметим, что весной этого года ГУР раскрыло все известные характеристики данной ракеты.

Украинская ракета "Пекло"

Учитывая то, что новая российская крылатая ракета концептуально похожа на "Пекло", стоит вспомнить и об этом образце вооружения - впервые ее представили в конце прошлого года, и речь идет именно о небольшой крылатой ракете, хотя ее и называют "ракето-дроном".

Из открытых данных известно, что она имеет дальность до 700 км и может развивать скорость до 700 км/ч. Вероятная длина до 2 метров, боевая часть - более 50 кг, оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем.

Первое видео подтверждения и результат применения ракеты "Пекло" по оккупантам появилось в июне этого года.