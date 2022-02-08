Як працює послуга опитування в "Дії": пояснення

В "Дія" з'явилась нова функція опитування серед українців . Вона допоможе уряду та команді застосунку почути думку громадян.

Про те як користуватися новою послугою у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна .

Нова послуга розташована у списку категорій. В ній можна побачити активні та завершені ваші опитування.

Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)

"Для розминки" були додані два перших опитування:

"яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас?"

Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)

"як назвати новий президентський проєкт?" (йдеться про анонс нового проєкту, завдяки якому вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний смартфон)

Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)

Після голосування спливає вікно про зарахування вашої відповіді.

Зокрема, є можливість побачити й результат опитування серед громадян.