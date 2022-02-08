Як працює послуга опитування в "Дії": пояснення
В "Дія" з'явилась нова функція опитування серед українців. Вона допоможе уряду та команді застосунку почути думку громадян.
Про те як користуватися новою послугою у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Нова послуга розташована у списку категорій. В ній можна побачити активні та завершені ваші опитування.
Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)
"Для розминки" були додані два перших опитування:
- "яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас?"
Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)
- "як назвати новий президентський проєкт?" (йдеться про анонс нового проєкту, завдяки якому вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний смартфон)
Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)
Після голосування спливає вікно про зарахування вашої відповіді.
Зокрема, є можливість побачити й результат опитування серед громадян.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про можливість згенерувати довідку про несудимість прямісінько у застосунку.