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Як працює послуга опитування в "Дії": пояснення

Новость на русском →
Вівторок 08 лютого 2022 12:09
Як працює послуга опитування в "Дії": пояснення Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дія" з'явилась нова функція опитування серед українців. Вона допоможе уряду та команді застосунку почути думку громадян.

Про те як користуватися новою послугою у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.

Нова послуга розташована у списку категорій. В ній можна побачити активні та завершені ваші опитування.

Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)

"Для розминки" були додані два перших опитування:

  • "яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас?"

Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)

Фото: як працює послуга опитування в "Дії" (скріншот)

Після голосування спливає вікно про зарахування вашої відповіді.

Зокрема, є можливість побачити й результат опитування серед громадян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про можливість згенерувати довідку про несудимість прямісінько у застосунку.

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