Искусственный интеллект на НМТ? "Допустят" ли его к созданию тестов и проверке знаний

Вопрос насчет "допуска" искусственного интеллекта к НМТ становится все популярнее, поэтому в УЦОКО рассказали, изменится ли что-то для участников испытания в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко в интервью "Освитории".

"Допустят" ли ИИ к созданию тестов

Вакуленко рассказала, что искусственный интеллект (ИИ):

не используется для разработки заданий национального мультипредметного теста (НМТ) сегодня;

не планируется к использованию для этого в ближайшее время.

"Ответственность за каждое тестовое задание несут конкретные люди, которые знают содержание и способы преподавания тех или иных дисциплин в украинских школах", - подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что в УЦОКО при этом:

апробируют тестовые задания;

внимательно анализируют их характеристики;

принимают меры для недопущения использования некачественных заданий.

Как могут использовать ИИ в будущем

В будущем, по словам Вакуленко, планируется привлечь искусственный интеллект "для дополнительной проверки развернутых ответов поступающих на тестовые задания".

"Когда вернемся к более классическому варианту тестирования, то есть к модели с открытыми ответами", - объяснила специалист.

Она добавила, что именно тогда можно будет (по крайней мере на уровне эксперимента), "использовать ИИ как третьего экзаменатора".

"Чтобы проверить адекватность такого оценивания", - добавила руководительница УЦОКО.

Почему схитрить на НМТ становится сложнее

В завершение Вакуленко напомнила, что в предыдущие годы (2022-2023) в рамках НМТ были случаи:

утечки сведений о содержании тестов;

недобросовестного поведения его участников.

Поэтому УЦОКО (начиная с 2022 года) постепенно разрабатывает и внедряет процедуры, "призванные обеспечить, с одной стороны, сохранение тестовых материалов, с другой - равенство всех участников вступительных испытаний".

Среди таких мер, в частности: