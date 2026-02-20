ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Искусственный интеллект на НМТ? "Допустят" ли его к созданию тестов и проверке знаний

Пятница 20 февраля 2026 07:30
UA EN RU
Искусственный интеллект на НМТ? "Допустят" ли его к созданию тестов и проверке знаний Роль искусственного интеллекта в повседневной жизни украинцев растет (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Вопрос насчет "допуска" искусственного интеллекта к НМТ становится все популярнее, поэтому в УЦОКО рассказали, изменится ли что-то для участников испытания в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко в интервью "Освитории".

Читайте также: Поступление без НМТ: кто из абитуриентов имеет право не сдавать тест в 2026 году

"Допустят" ли ИИ к созданию тестов

Вакуленко рассказала, что искусственный интеллект (ИИ):

  • не используется для разработки заданий национального мультипредметного теста (НМТ) сегодня;
  • не планируется к использованию для этого в ближайшее время.

"Ответственность за каждое тестовое задание несут конкретные люди, которые знают содержание и способы преподавания тех или иных дисциплин в украинских школах", - подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что в УЦОКО при этом:

  • апробируют тестовые задания;
  • внимательно анализируют их характеристики;
  • принимают меры для недопущения использования некачественных заданий.

Как могут использовать ИИ в будущем

В будущем, по словам Вакуленко, планируется привлечь искусственный интеллект "для дополнительной проверки развернутых ответов поступающих на тестовые задания".

"Когда вернемся к более классическому варианту тестирования, то есть к модели с открытыми ответами", - объяснила специалист.

Она добавила, что именно тогда можно будет (по крайней мере на уровне эксперимента), "использовать ИИ как третьего экзаменатора".

"Чтобы проверить адекватность такого оценивания", - добавила руководительница УЦОКО.

Почему схитрить на НМТ становится сложнее

В завершение Вакуленко напомнила, что в предыдущие годы (2022-2023) в рамках НМТ были случаи:

  • утечки сведений о содержании тестов;
  • недобросовестного поведения его участников.

Поэтому УЦОКО (начиная с 2022 года) постепенно разрабатывает и внедряет процедуры, "призванные обеспечить, с одной стороны, сохранение тестовых материалов, с другой - равенство всех участников вступительных испытаний".

Среди таких мер, в частности:

  • проведение поверхностной проверки металлоискателями - чтобы не допускать в аудитории тестирования участников с техническими средствами (например, мобильными телефонами);
  • блокирование доступа к внешней сети интернет - путем активации на компьютерах участников CEB-браузера;
  • осуществление внешнего видеонаблюдения - за ходом процедуры тестирования в аудиториях.

Напомним, ранее мы рассказывали про искусственный интеллект в высшем образовании (рынок, тенденции и перспективы).

Кроме того, мы объясняли, как зарегистрироваться на НМТ-2026 и какие документы для этого нужно подготовить.

Читайте также о рынке труда в эпоху искусственного интеллекта - кто из украинцев может остаться без работы.

УЦОКО Вступительная кампания Искусственный интеллект НМТ Образование в Украине Вузы Выпускники Университеты
