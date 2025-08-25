Без очередей и бумаг: как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов"

Сервис электронных медицинских заключений о рождении ребенка позволяет родителям быстро и удобно оформить государственные услуги для новорожденного - без очередей или бумажных справок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Кто формирует электронное заключение о рождении ребенка

Гражданам напомнили, что сервис электронных медицинских заключений о рождении ребенка работает в Украине с 2020 года. Речь идет о цифровом документе, который формируется:

врачом:

непосредственно после родов;

в электронной системе здравоохранения.

Для чего нужно такое электронное медзаключение

В Минздраве рассказали, что электронное заключение стало ключевым инструментом, который позволяет родителям быстро и удобно оформить государственные услуги для новорожденного:

без очередей;

без бумажных справок.

На его основе родители имеют возможность:

воспользоваться услугой "єМалятко" (комплексное оформление основных документов и услуг для новорожденного по одному заявлению);

зарегистрировать ребенка в органах Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).

"Благодаря электронному медицинскому заключению о рождении, родители могут оформить все необходимые государственные услуги в несколько кликов без очередей и лишнего стресса", - подчеркнула заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Сколько украинцев уже получили услугу "єМалятко"

По состоянию на начало августа текущего года уже более 420 тысяч семей получили услугу "єМалятко" через:

центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

органы ГРАГС;

родильные дома.

Еще более 170 тысяч семей воспользовались услугой самостоятельно - через портал "Дія".

По словам Карчевич, "єМалятко" - пример того, как цифровые решения "снимают бюрократическую нагрузку с семей в самый важный момент их жизни".

Как оформить основные документы для ребенка

В Минздраве рассказали, что после родов врач роддома формирует электронное медицинское заключение о рождении - в электронной системе здравоохранения.

При этом мать новорожденного ребенка получает сообщение или информационную памятку с номером этого документа.

"Он нужен для подачи заявления на комплексную услугу "єМалятко" или для непосредственной регистрации ребенка в органах ГРАГС", - отметили в Минздраве.

Уточняется, что подать заявление можно несколькими способами:

самостоятельно - на портале "Дія";

с помощью администратора в роддоме;

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

в органах ГРАГС.

Что происходит после получения свидетельства о рождении

В Минздраве объяснили, что после получения свидетельства о рождении ребенка автоматически происходит:

регистрация юного украинца в Реестре пациентов электронной системы здравоохранения;

регистрация связи ребенка с его законными представителями.

"В дальнейшем это упрощает родителям представление декларации о выборе врача первичной медицинской помощи для ребенка (педиатра или семейного врача)", - подытожили в министерстве.