Помощь семьям в Киеве: кому и при каких условиях выплатят 7 500 гривен на ребенка
В Киеве около 12 500 многодетных семей получат единовременную материальную помощь в размере 7 500 гривен на ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кто именно получит материальную помощь
Украинцам рассказали, что в Киеве почти 12 500 многодетных семей получат единовременную материальную помощь в размере 7 500 гривен на каждого ребенка до 6 лет - который получает государственную социальную помощь.
Уточняется, что выплату профинансируют в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам" (в 2026 году на нее предусмотрено почти 100 млн гривен).
"Выплата осуществляется на каждого ребенка, получающего государственную социальную помощь, а не на семью в целом", - подчеркнула заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.
Она объяснила, что это позволяет:
- точнее учитывать потребности семей;
- обеспечивать больший объем поддержки
Как начисляются такие выплаты на детей в Киеве
В КГГА сообщили, что такая помощь многодетным семьям:
- является ежегодной;
- начисляется адресно на ребенка.
"В этом году программа охватит более 13 000 детей. Для сравнения: в 2025-м выплату получили 10 000 детей", - поделились с гражданами.
Хонда уточнила, что "семьи, которые уже получали помощь в прошлом году, не должны повторно подавать документы - выплату начислят автоматически".
Между тем семьи, которые оформляют помощь впервые, могут обратиться:
- либо в районные управления социальной защиты населения;
- либо в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) - по месту жительства.
Когда будут выплаты и куда поступят средства
В завершение в КГГА рассказали, что выплату запланировано провести в конце января - начале февраля 2026 года.
Отмечается, что средства поступят на "Карту киевлянина" для семей, которые:
- воспитывают трех и более детей;
- состоят на учете в органах социальной защиты;
- фактически проживают в Киеве.
