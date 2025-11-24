Шуляк рассказала, как госпрограммы єЯсла и єСадок будут способствовать росту человеческого капитала

Введение программ єЯсла и єСадок, которые должны заработать в Украине уже со следующего года, направленные в том числе на улучшение экономической ситуации в стране, которая из-за войны сталкивается с кадровым голодом.

По ее словам, согласно нововведениям, финансовая помощь женщинам, имеющим детей в возрасте от 1 до 3 лет и начинающим работать полный рабочий день, составит 8 тыс. грн ежемесячно. Это не только создание новой модели социальной защиты, но и существенное содействие росту человеческого капитала, который из-за войны понес колоссальные потери.

"Посмотрим, будет ли это мотивацией для наших громад интенсивнее развивать инфраструктуру, связанную с детсадами. На сегодня есть много различных исследований, которые свидетельствуют о том, что женщины хотели бы пойти на работу, но не всегда есть инфраструктура, не всегда есть садики, не всегда есть школы, поэтому они вынуждены находиться дома. Бывает и так, что женщина - единственная в семье, кто может обеспечивать семью, но в силу различных жизненных обстоятельств она не может оставить ребенка и пойти работать. Поэтому государство очень правильно делает, предоставляя женщине выбор и помощь на случай, если она идет работать, и отдает ребенка в детсад или ясли", - пояснила Шуляк.

Парламентарий сослалась на результаты еще одного исследования, согласно которым в Украине, как и в других странах, есть значительный разрыв между занятостью женщин и мужчин. Сегодня в мире работает 50% женщин и 80% мужчин. В Украине до войны - 47,8% женщин и 62,9% мужчин. На трудоустройство женщин существенно влияет именно рождение ребенка, на трудоустройство мужчин - нет. И чем больше детей, тем меньше уровень возвращений женщин в профессию, а следовательно и экономического развития страны, поскольку они взаимосвязаны.

"40% женщин в европейских странах утверждают, что наличие детей влияет на их карьеру. После второго ребенка 47% женщин сокращают количество рабочих часов, а после третьего 70% не возвращаются на работу. То есть выбор женщины рожать второго или третьего ребенка - это потенциально выбор, который значительно усложнит карьерное развитие", - рассказала Шуляк.

Как показывает опыт стран ЕС, единовременные выплаты при рождении ребенка имеют значительное, но кратковременное положительное влияние на рождаемость и негативное влияние на трудоустройство женщин. Таким образом, политика по обеспечению услуг по уходу за детьми - детские сады и ясли для детей в возрасте от 3 лет - имеет значительное положительное влияние как на рождаемость, так и на уровень трудоустройства женщин. При этом такие услуги должны соответствовать нескольким критериям: достаточное количество детсадов и яслей, финансовая и территориальная доступность и качество воспитания в учреждениях дошкольного образования.

"В случае Украины важно, чтобы шли навстречу и работодатели. Например, чтобы женщина работала неполный рабочий день, имела возможность совмещать онлайн с офлайн-работой. Потому что все опросы и все исследования свидетельствуют о том, что женщины готовы работать: они трудолюбивы, креативны, готовы вкладываться. И не менее важно, что все это будет иметь положительный эффект для экономики Украины", - подчеркнула Шуляк.

Напоследок она добавила, что следующий год может стать показательным по реализации такого рода социальных инвестиций. Тогда можно будет понять, что внедряется на уровне общин с точки зрения инфраструктуры, что происходит с самими мамами, которые отдают детей в ясли, насколько их достаточно, как женщины трудоустраиваются и как к этому относятся работодатели.

"То есть потом можно будет откорректировать различные виды поддержки от государства, в том числе еще и тем работодателям, которые берут на работу внутренне перемещенных лиц", - резюмировала Елена Шуляк.