Выплаты на детей в 2026 году: кому дадут 50 тысяч, а кому - 7 тысяч гривен

С 1 января 2026 года в Украине повысят детские выплаты. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра социальной политики, семьи и единства Людмилу Шемелинец в эфире телемарафона.

Как пояснила Шемелинец, единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить матери, которые родят после 1 января 2026 года.

"Если мы говорим обо всех остальных дополнительных видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 26-го года еще не исполнилось одного года", - сказала она.

Так, для детей, которым по состоянию на начало 2026 года еще не исполнится одного года, предусмотрены ежемесячные выплаты в 7 тысяч гривен - до достижения малышом годовалого возраста.

Также родители таких детей будут иметь право воспользоваться программой "єЯсла", когда ребенку исполнится год.

Детские выплаты-2026

Напомним, что в среду, 5 ноября 2025 года, Верховная Рада 294 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом проект №13532, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

Он направлен на поддержку семей с детьми, повышение уровня рождаемости и создание условий, позволяющих сочетать материнство (отцовство) с профессиональной деятельностью.

Закон, который вступает в силу с 1 января 2026 года, предусматривает повышение размеров ряда "детских" выплат. В частности, устанавливается: