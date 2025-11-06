Выплаты на детей в 2026 году: кому дадут 50 тысяч, а кому - 7 тысяч гривен
С 1 января 2026 года в Украине повысят детские выплаты. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра социальной политики, семьи и единства Людмилу Шемелинец в эфире телемарафона.
Как пояснила Шемелинец, единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить матери, которые родят после 1 января 2026 года.
"Если мы говорим обо всех остальных дополнительных видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 26-го года еще не исполнилось одного года", - сказала она.
Так, для детей, которым по состоянию на начало 2026 года еще не исполнится одного года, предусмотрены ежемесячные выплаты в 7 тысяч гривен - до достижения малышом годовалого возраста.
Также родители таких детей будут иметь право воспользоваться программой "єЯсла", когда ребенку исполнится год.
Детские выплаты-2026
Напомним, что в среду, 5 ноября 2025 года, Верховная Рада 294 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом проект №13532, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.
Он направлен на поддержку семей с детьми, повышение уровня рождаемости и создание условий, позволяющих сочетать материнство (отцовство) с профессиональной деятельностью.
Закон, который вступает в силу с 1 января 2026 года, предусматривает повышение размеров ряда "детских" выплат. В частности, устанавливается:
- дородовая поддержка беременным незастрахованным женщинам в размере 7 тысяч гривен на одного ребенка;
- единовременная выплата при рождении ребенка - 50 тысяч гривен;
- помощь по уходу за ребенком до одного года - 7 тысяч гривен ежемесячно (для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, - 10 500 гривен);
- программа поддержки "єЯсла" - 8 тысяч грн ежемесячно в случае выхода матери или другого законного представителя на работу после достижения ребенком одного года (для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, помощь составит 12 тысяч гривен);
Также законодательно закреплено предоставление единовременной денежной помощи "Пакет школьника" для учеников первых классов - 5 тысяч гривен в 2026 году.
Как и раньше, при рождении ребенка будет предоставляться натуральная помощь "Пакет малыша" или денежная компенсация.