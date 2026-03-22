Мирное соглашение и гарантии безопасности: Уиткофф раскрыл детали второго дня переговоров с Украиной

22:55 22.03.2026 Вс
О чем договорились Украина и США?
aimg Сергей Козачук
Фото: специальный посланник США Стив Уиткофф (Getty Images)

Украина и США провели второй раунд переговоров во Флориде, сосредоточившись на разработке надежной системы безопасности и решении гуманитарных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника США Стива Уиткоффа.

Читайте также: Зеленский: представители Украины два дня разговаривали с США, есть сигналы о новых обменах

Детали переговорного процесса

Стороны продолжили обсуждение, начатое накануне, с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения.

Основными темами встречи стали параметры будущей архитектуры безопасности Украины и координация гуманитарных усилий в регионе.

По словам Стива Уиткоффа, переговоры носят конструктивный характер.

"Мы по-прежнему поощряем постоянное, основательное сотрудничество и благодарим президента США за его непоколебимое лидерство в продвижении этих усилий", - отметил спецпосланник.

Состав делегаций

В переговорном процессе принимают участие высокопоставленные чиновники обеих стран.

От Украины: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

От США: специальный посланник Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Переговоры во Флориде и позиция Зеленского

Напомним, переговоры во Флориде продолжаются уже второй день.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам двухдневных встреч украинских и американских представителей появились сигналы о возможном проведении новых обменов. В то же время он подчеркнул, что российский диктатор на самом деле не хочет наступления мира.

Ранее Стив Уиткофф отметил, что стороны постепенно сужают перечень спорных вопросов для заключения будущего мирного соглашения. По его словам, делегации сосредоточились на ключевых аспектах безопасности и стабильности.

Также Зеленский, комментируя этот переговорный процесс, подчеркивал необходимость выяснить реальную готовность РФ к завершению войны. Он отметил, что украинская команда продолжает активные консультации с американскими партнерами для достижения справедливого результата.

