"Реал" обійшов "Барселону" за кількістю трофеїв

Фото: "Реал" став чемпіоном Іспанії в 34 разів (twitter.com/realmadrid)

Мадридський клуб достроково став чемпіоном Іспанії сезону 2019/20

Мадридський "Реал" на своєму полі обіграв "Вільярреал" (2:1) за тур до закінчення чемпіонату Іспанії і гарантував собі золоті медалі за підсумками сезону-2019/20. За всю історію "вершкові" вигравали лігу 34 рази.

Про це в Twitter повідомляє футбольне видання Goal.

Цей трофей став 92 в колекції "королівського клубу". За даним показником підопічні Зінедіна Зідана випередили каталонську "Барселону", в активі якої на одну нагороду менше.

Real Madrid take the lead in trophies won



pic.twitter.com/eLdmGSAPtk — Goal (@goal) July 16, 2020

Мадридці частіше вигравали національну першість, Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу і міжконтинентальний кубок. "Синьо-гранатові" частіше досягали успіху в Кубку і Суперкубку Іспанії і Кубку УЄФА.

Востаннє мадридці вигравали внутрішній турнір у сезоні 2016/2017.

Зідан разом з "Реалом" завоював 11 трофей. Це кращий результат серед тренерів "вершкових" в історії клубу.

Під його керівництвом іспанський клуб три рази поспіль ставав переможцем Ліги чемпіонів, двічі виграв Суперкубок УЄФА (2016 і 2017), Суперкубок Іспанії (2017 і 2019) і клубний чемпіонат світу (2016 і 2017).

Француз очолює "Реал" з 2016 року, але при цьому робив перерву на один рік.

Нагадаємо, вперше за 65 років боротьбу за Кубок Іспанії з футболу в один день припинили гранди іспанського футболу - "Реал" і "Барселона".