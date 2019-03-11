"Реал" оголосив про повернення Зідана

Фото: Зінедін Зідан (realmadrid.com)

На цій посаді він змінив Сантьяго Соларі

Новим головним тренером мадридського "Реала" знову став французький фахівець Зінедін Зідан. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт між сторонами підписаний до літа 2022 року.

На цій посаді він змінив Сантьяго Соларі, під керівництвом якого "королівський клуб" вилетів з Кубка Іспанії і Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Ла Ліги посідає третє місце, відстаючи від лідируючої "Барселони" на 12 очок. Аргентинець тренував "бланкос" з кінця жовтня, змінивши Хулена Лопетегі.

46-річний Зідан вже керував мадридською командою з 2016 по 2018 рік. Під його керівництвом іспанський клубу три рази ставав переможцем Ліги чемпіонів, по одному разу виграв чемпіонат Іспанії і Суперкубок країни. Крім того, "вершкові" на чолі з Зіданом по два рази вигравали Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Під час перебування футболістом Зідан грав за "Реал" з 2001 по 2006 рік. У складі мадридців він виграв чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії (двічі), Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і міжконтинентальний кубок.