"Реал" тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів

У фінальному поєдинку в Києві мадридці здолали "Ліверпуль"

Мадридський "Реал" у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону 2017/18 здолав "Ліверпуль". Зустріч на НСК "Олімпійський" в Києві завершилася з рахунком 3:1.

"Реал" небезпечніше атакував в першому таймі, але не зміг втілити ігрову перевагу в гол. Бензема перед самою перервою добив м'яч у сітку після удару Роналду, але після свистка - суддя зафіксував у португальця офсайд. Команди в першому таймі втратили по одному гравцеві через травми: "Ліверпуль" позбувся Салаха, а "Реал" - Карвахаля.

Рахунок був відкритий у другому таймі. На 51 хвилині після грубої помилки Каріус рахунок в матчі відкрив Бензема. Через чотири хвилини "червоні" відігралися - Мілнера з кутового і знижки Ловрен рівновагу в рахунку відновив Садьо Мане. Потім дублем у складі "Реала" відзначився Бейл. Спочатку Гарет в падінні через себе вивів мадридців вперед. На 83 хвилині Каріус допустив ще одну результативну помилку після дальнього удару Бейла.

"Реал" тріумфував в ЛЧ в 13, рекордний, раз і став першою командою в історії, яка виграла Лігу чемпіонів тричі поспіль.