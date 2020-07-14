"Реал" близький до повернення титулу найсильнішої команди Іспанії

Фото: (realmadrid.com)

Для чемпіонства мадридцям залишилося набрати два очки в двох матчах

Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Гранадою" (2:1) в матчі 36 туру іспанської Прімери. Ще два очки в останніх двох турах гарантують підопічним Зінедіна Зідана перемогу в чемпіонаті.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті мадридського клубу.

Після рестарту сезону "Реал" здобув дев'яту перемогу поспіль. Клуб набрав 83 очки і продовжує лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи "Барселону", що йде на другому місці, на 4 очки.

У наступному турі 16 липня мадридська команда зіграє вдома з "Вільярреалом", а "Барселона" прийме "Осасуну". У разі перемоги вже найближчого четверга "Реал" стане чемпіоном незалежно від результату зустрічі каталонців.

Для клубу з Мадрида це чемпіонство може стати 34 в історії і першим з сезону 2016/17.

Нагадаємо, вперше за 65 років боротьбу за Кубок Іспанії з футболу в один день припинили гранди іспанського футболу - "Реал" і "Барселона".