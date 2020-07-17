"Реал" обошел "Барселону" по количеству трофеев

Фото: "Реал" стал чемпионом Испании в 34 раз (twitter.com/realmadrid)

Мадридский клуб досрочно стал чемпионом Испании сезона 2019/20

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Вильярреал" (2:1) за тур до окончания чемпионата Испании и гарантировал себе золотые медали по итогам сезона-2019/20. За всю историю "сливочные" выигрывали лигу 34 раза.

Об этом в Twitter сообщает футбольное издание Goal.

Этот трофей стал 92 в коллекции "королевского клуба". По данному показателю подопечные Зинедина Зидана опередили каталонскую "Барселону", в активе которой на одну награду меньше.

Real Madrid take the lead in trophies won



pic.twitter.com/eLdmGSAPtk — Goal (@goal) July 16, 2020

Мадридцы чаще выигрывали национальное первенство, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и межконтинентальный кубок. "Сине-гранатовые" чаще добивались успеха в Кубке и Суперкубке Испании и Кубке УЕФА.

Последний раз мадридцы выигрывали внутренний турнир в сезоне-2016/2017.

Зидан вместе с "Реалом" завоевал 11 трофей. Это лучший результат среди тренеров "сливочных" в истории клуба.

Под его руководством испанский клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл Суперкубок УЕФА (2016 и 2017), Суперкубок Испании (2017 и 2019) и клубный чемпионат мира (2016 и 2017).

Француз возглавляет "Реал" с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год.

Напомним, впервые за 65 лет борьбу за Кубок Испании по футболу в один день прекратили гранды испанского футбола - "Реал" и "Барселона".