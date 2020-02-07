"Барселона" і "Реал" вилетіли з Кубка Іспанії в один день вперше за 65 років

Найсенсаційніший розіграш за останні роки
Вперше за 65 років боротьбу за Кубок Іспанії з футболу в один день покинули іспанські гранди - мадридський "Реал" і каталонська "Барселона". Про це повідомлятися в Twitter статистичного агрегатора Opta.
Напередодні в матчі 1/4 фіналу розіграшу "вершкові" зазнали поразки від "Реал Сосьєдаду" (3:4), а "синьо-гранатових" вибив "Атлетик" з Більбао (0:1).
Минулого разу королівський і каталонський клуби вилетіли з турніру в один день у 1955 році. Тоді це сталося на стадії півфіналів - "синьо-гранатові" також програли "Атлетіко", а "Реал" поступився "Севільї".
2 - Real Madrid & Barcelona have been eliminated the same date together in Copa for the first time since 29th May 1955 when Real Madrid were eliminated by Sevilla & Barcelona were eliminated by @Athletic_en, both in Semifinals. Earthquake#AthleticBarça #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/cOv4ATeAeR— OptaJose (@OptaJose) February 6, 2020
Крім того, вперше з сезону-2002/2003 в півфіналі Кубка Іспанії не зіграють одночасно "Барселона", "Реал" і мадридський "Атлетіко", який поступився ще на стадії 1/16 фіналу клубу нижчого дивізіону "Культураль Леонес" (1:2).
- For the 1st time since the 2002/2003 season all 3 of Atlético Madrid, FC Barcelona and Real Madrid fail to reach the semi-finals of the Copa del Rey. #CopaDelRey #AthleticBarcelona— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 6, 2020
Звання володаря Кубка Іспанії цього сезону розіграють "Гранада", "Мірандес", "Реал Сосьєдад" і "Атлетик". Чинним переможцем трофея є "Валенсія", яка в фіналі торішнього розіграшу обіграла "Барселону" з рахунком 2:1.
Нагадаємо, згідно з повідомленнями преси, капітан "Барселони" Ліонель Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в каталонській команді.