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Реакція ЄС не повинна обмежуватися лише санкціями проти Білорусі, - МЗС Польщі

Варшава, Вівторок 18 серпня 2020 15:39
Реакція ЄС не повинна обмежуватися лише санкціями проти Білорусі, - МЗС Польщі
Фото: Павло Яблонський (gov.pl/dyplomacja)
Автор: Игорь Литвиненко

ЄС повинен надати рішення конфлікту для Білорусі

Польща не хоче, щоб реакція Європейського союзу на події Білорусі обмежувалася лише введенням санкцій. ЄС повинен надати Білорусі пропозицію з врегулювання конфлікту, яка має стати альтернативою співпраці з Росією.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, інформує Polska Agencja Prasowa.

За його словами, у разі відсутності перспектив співпраці з ЄС, Білорусь ще глибше впаде в сферу впливу Росії.

"Ми повинні представити реальну пропозицію з врегулювання цього конфлікту стабільним і міцним чином. І це можливо тільки в тому випадку, якщо ми запропонуємо Білорусі як ЄС реальну перспективу співпраці", - сказав Яблонський.

Дипломат зазначив, що таку пропозицію від ЄС дозволить президенту Білорусі Олександру Лукашенко сісти за стіл переговорів з опозицією.

Нагадаємо, 19 серпня має відбутися екстрене засідання Ради Європи з питань Білорусі.

До цього в ЄС повідомляли, що почали підготовку нових санкцій по відношенню до Білорусі у зв'язку з силовим розгоном демонстрантів і фальсифікацій на виборах.

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