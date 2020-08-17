ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄС готує нові санкційні списки проти Білорусі, - Боррель

Брюссель, Понеділок 17 серпня 2020 16:21
ЄС готує нові санкційні списки проти Білорусі, - Боррель
Фото: Жозеп Боррель (flickr com fotomaec)
Автор: РБК-Україна

До списків потраплять причетні до побиття демонстрантів і фальсифікації виборів

Європейський союз готує нові санкції проти Білорусі. До списків внесуть тих, хто відповідальний за розгін мирних протестів і фальсифікацію виборів.

Про це заявив верховний представник ЄС по зовнішній політиці і безпеці Жозеп Боррель.

За його словами, з урахуванням шокуючих повідомлень про жорстокі побиття учасників протестів ЄС очікує ретельного і прозорого розслідування всіх порушень і притягнення винних до відповідальності.

"Як було узгоджено міністрами закордонних справ ЄС на нашій недавній відеоконференції, ЄС працює над новими списками санкцій проти осіб, відповідальних за насильство, придушення мирних протестів і фальсифікацію результатів виборів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку можуть відмовити у в'їзді до низки європейських країн після того, як депутати Європарламенту оголосили його персона нон грата в Євросоюзі.

Крім того, сьогодні Європарламент закликав Росію не втручатися в ситуацію у Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕвросоюзБілорусьСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся