Глава Ради Європи скликав екстрене засідання через ситуацію в Білорусі

У Раді Європи вважають неприпустимим насильство проти демонстрантів
Рада Європи проведе екстрене засідання через ситуацію в Білорусі. Засідання відбудеться у середу, 19 серпня.
Про це у Twitter написав глава Ради Європи Шарль Мішель.
За його словами, саміт пройде в режимі відеоконференції. Його початок запланований на 12:00 за середньоєвропейським часом (14:00 за Києвом).
Мішель зазначив, що насильство проти демонстрантів, яке спостерігається в Білорусі, є неприйнятним і неприпустимим.
"Я скликаю збори членів Ради Європи у середу, 12:00, щоб обговорити ситуацію в Білорусі. Народ Білорусі має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера", - написав Мішель.
Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що ЄС не визнає результати виборів в Білорусі, а також почали готувати пакет санкцій відносно відповідальних за фальсифікації під час голосування та силовий розгін демонстрантів.
Також РБК-Україна писало, що Рада Європи висловила готовність підтримати білоруські реформи.
Зазначимо, за офіційними результатами виборів, перемогу здобув Олександр Лукашенко. При цьому відразу після голосування в Білорусі пройшли акції протесту. За перші три дні правоохоронці використовували силу проти демонстрантів, в ході протестів були затримані близько 7 тисяч чоловік.
Зараз у країні проходять масові страйки.