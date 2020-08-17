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Глава Ради Європи скликав екстрене засідання через ситуацію в Білорусі

Брюссель, Понеділок 17 серпня 2020 14:10
Глава Ради Європи скликав екстрене засідання через ситуацію в Білорусі
Фото: Шарль Мішель (facebook.com/CharlesMiche)
Автор: Игорь Литвиненко

У Раді Європи вважають неприпустимим насильство проти демонстрантів

Рада Європи проведе екстрене засідання через ситуацію в Білорусі. Засідання відбудеться у середу, 19 серпня.

Про це у Twitter написав глава Ради Європи Шарль Мішель.

За його словами, саміт пройде в режимі відеоконференції. Його початок запланований на 12:00 за середньоєвропейським часом (14:00 за Києвом).

Мішель зазначив, що насильство проти демонстрантів, яке спостерігається в Білорусі, є неприйнятним і неприпустимим.

"Я скликаю збори членів Ради Європи у середу, 12:00, щоб обговорити ситуацію в Білорусі. Народ Білорусі має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера", - написав Мішель.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що ЄС не визнає результати виборів в Білорусі, а також почали готувати пакет санкцій відносно відповідальних за фальсифікації під час голосування та силовий розгін демонстрантів.

Також РБК-Україна писало, що Рада Європи висловила готовність підтримати білоруські реформи.

Зазначимо, за офіційними результатами виборів, перемогу здобув Олександр Лукашенко. При цьому відразу після голосування в Білорусі пройшли акції протесту. За перші три дні правоохоронці використовували силу проти демонстрантів, в ході протестів були затримані близько 7 тисяч чоловік.

Зараз у країні проходять масові страйки.

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