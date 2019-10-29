Зеленський відреагував на розведення сил у Золотому

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський заявив, що в Золотому "все відбувається спокійно"

Президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все спокійно відбувається". Про це він заявив в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він привітав розведення сил в Золотому після того, як з'явилося офіційне підтвердження від штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"Чудово... все відбувається спокійно. На цій ділянці немає обстрілів", - сказав Зеленський, додавши, що розведення почалося після того, як на цій ділянці протягом тижня зберігався режим припинення вогню.

Нагадаємо, раніше помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що російська сторона розраховує на швидкий темп розведення сил на погоджених ділянках на Донбасі. Він також підкреслив, що після відводу озброєнь в Петровському активізується підготовка до саміту "нормандської четвірки".

У штабі ООС підтвердили розведення в Золотому і зазначили, що це стало можливим за дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. У прес-центрі додали, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, стався не в зоні розведення сил і засобів.