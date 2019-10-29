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Пристайко: розведення в Золотому починається сьогодні

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:33
Пристайко: розведення в Золотому починається сьогодні
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна починає розведення сил у Золотому

Розведення сил в районі Золотого Луганської області починається з сьогоднішнього дня. Про це на інвестиційному форумі в Маріуполі заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до саміту "нормандської четвірки" має пройти розведення сил на раніше погоджених ділянках.

"Розведення в Золотому відбувається зараз, ми стартуємо з сьогоднішнього дня ... Чому ми затрималися, бо це має бути не просто відведення. Воно має бути перевірено і підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку ... У Золотому, як запевняють місії ОБСЄ, останній обстріл був 18 числа - це 10 днів тому. Далі буде Петрівське ", - заявив Пристайко.

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Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках. В районі Станиці Луганській розведення вже пройшло, на черзі Петрівське і Золоте.

Напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для зустрічі в нормандському форматі Зеленський повинен забезпечити виконання наказів добровольцями на Донбасі і розблокувати розведення сил.

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