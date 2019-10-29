ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна розраховують на швидкий темп розведення сил на Донбасі

Новини » Політика    29.10.2019 - 13:51
У Путіна розраховують на швидкий темп розведення сил на Донбасі
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

За розведенням у Золотому має відбутися відведення озброєнь в Петровському

Російська сторона розраховує на швидкий темп розведення сил на погоджених ділянках на Донбасі. Про це заявив помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, передають російські ЗМІ.

За словами Суркова, сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил на ділянці в Золотому Луганської області.

"Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур у Петровському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до "нормандського саміту", - додав Сурков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що сьогодні, 29 жовтня, почалося розведення сил в Золотому. Зазначимо, розведення на цих ділянках є необхідною умовою проведення саміту "нормандської четвірки".

Також сьогодні на інвестиційному форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що припинення війни і повернення окупованих територій є основним завданням. За його словами, вирішити його можна лише дипломатичним шляхом. При цьому Україна повинна мати сильну позицію і міжнародну підтримку.

Бойовики запустили сигнальні ракети в знак готовності до відведення сил у Золотого
Новини України ДонбасЗолотоеРозведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся