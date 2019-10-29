У Путіна розраховують на швидкий темп розведення сил на Донбасі

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

За розведенням у Золотому має відбутися відведення озброєнь в Петровському

Російська сторона розраховує на швидкий темп розведення сил на погоджених ділянках на Донбасі. Про це заявив помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, передають російські ЗМІ.

За словами Суркова, сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил на ділянці в Золотому Луганської області.

"Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур у Петровському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до "нормандського саміту", - додав Сурков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що сьогодні, 29 жовтня, почалося розведення сил в Золотому. Зазначимо, розведення на цих ділянках є необхідною умовою проведення саміту "нормандської четвірки".

Також сьогодні на інвестиційному форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що припинення війни і повернення окупованих територій є основним завданням. За його словами, вирішити його можна лише дипломатичним шляхом. При цьому Україна повинна мати сильну позицію і міжнародну підтримку.