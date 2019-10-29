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Контактній групі повідомили про розведення сил у Золотому

Новини » Політика    29.10.2019 - 14:05
Контактній групі повідомили про розведення сил у Золотому
Фото: представник України в контактній групі Леонід Кучма (РБК-Україна)

Інформацію про розведення в Золотому передали контактній групі в Мінську

Контактній групі щодо Донбасу, яка сьогодні проводить зустріч у Мінську, повідомили про розведення сил в Золотому Луганської області. Про це у Facebook повідомила Дарка Оліфер, прес-секретар представника України на переговорах Леоніда Кучми.

За її словами, представникам тристоронньої контактної групи, яка зараз працює в Мінську, повідомили, що сьогодні сторони почали розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте.

"На підтвердження цього з обох сторін було запущено сигнальні ракети", - додала Оліфер.

Контактній групі повідомили про розведення сил у Золотому

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил (ООС) підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому підкреслюється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, українська влада не залишать місцеве населення без уваги.

Зазначимо, на інвестиційному форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський заявив, що припинення війни і повернення окупованих територій є основним завданням української влади.

Бойовики запустили сигнальні ракети в знак готовності до відведення сил у Золотого
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