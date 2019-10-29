В ООС підтвердили розведення сил у Золотому

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Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня

Сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12:00 годині розпочався процес розведення сил з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

ООС зазначили, що це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. У прес-центрі додали, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил і засобів.

"Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців ", - додали в ООС.

Крім того, сьогодні бойовики на Донбасі запустили сигнальні ракети білого кольору на знак готовності до відведення сил у Золотого.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський в Золотому заявив, що Україна повинна шукати шляхи і працювати для завершення війни на Донбасі.

РБК-Україна писало, що добровольці, з якими спілкувався президент Володимир Зеленський у Золотому Луганської області, знаходяться в зоні операції Об'єднаних сил зі зброєю нелегально. Пізніше Зеленський заявив, що зброю, яка була у добровольців Золотому, вивезли з прифронтової зони.