Разумков розповів, коли Рада візьметься за новий законопроект про особливий статус Донбасу

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков розраховує, що Верховній раді вдасться розробити законопроект про особливий статус Донбасу за 11 календарних днів

Новий законопроект про особливий статус окремих районів Донбасу буде розроблений за результатами зустрічі лідерів країн нормандської четвірки спільно з парламентом і суспільством. Про це заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, інші варіанти напрацювання законопроекту будуть порушенням обіцянок, даних українцям.

"Позиція президента і позиція більшості у Верховній раді була така: президент, повернувшись з нормандської зустрічі разом із парламентом і з суспільством, будуть створювати цей законопроект. Без залучення всіх зазначених структур це буде дуже складно зробити. Президент про це говорив. І вести якісь кулуарні або підкилимні розробки тих чи інших законопроектів - це порушувати ті обіцянки, які були дані українському суспільству", - сказав спікер.

Разумков розраховує, що Верховній раді вдасться розробити законопроект про особливий статус Донбасу за 11 календарних днів - між зустріччю в нормандському форматі (9 грудня) і останнім пленарним засіданням ВР у 2019 році (20 грудня).

Нагадаємо, саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і відбудеться в Парижі.

Раніше Російська Федерація закликала Київ продовжити закон про особливий статус Донбасу і почати діалог з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". За словами Гризлова, для повноцінного введення в дію особливого статусу потрібно його закріплення в Конституції України.

Також РБК-Україна повідомляло, що бойовики "ДНР" хочуть, щоб Верховна рада України подовжила чинний закон про особливий статус Донбасу, термін якого закінчується 31 грудня 2019 року.