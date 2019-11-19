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Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый законопроект об особом статусе Донбасса

Новости » Политика     19.11.2019 - 04:15
Разумков рассказал, когда Рада возьмется за новый законопроект об особом статусе Донбасса
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков рассчитывает, что Верховной раде удастся разработать законопроект об особом статусе Донбасса за 11 календарных дней

Новый законопроект об особом статусе отдельных районов Донбасса будет разработан по результатам встречи лидеров стран нормандской четверки совместно с парламентом и обществом. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, другие варианты разработки законопроекта будут нарушением обещаний, данных украинцам.

"Позиция президента и позиция большинства в Верховной раде была следующая: президент, вернувшись с нормандской встречи вместе с парламентом и с обществом, будут создавать этот законопроект. Без привлечения всех указанных структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил. И вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов - это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу", - сказал спикер.

Разумков рассчитывает, что Верховной раде удастся разработать законопроект об особом статусе Донбасса за 11 календарных дней - между встречей в нормандском формате (9 декабря) и последним пленарным заседанием ВР в 2019 году (20 декабря).

Напомним, саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и состоится в Париже.

Ранее Российская Федерация призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". По словам Грызлова, для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в Конституции Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что боевики "ДНР" хотят, чтобы Верховная рада Украины продлила действующий закон об особом статусе Донбасса, срок которого истекает 31 декабря 2019 года.

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Новости Украины ДонбассВерховная РадаДмитрий РазумковНормандский формат
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