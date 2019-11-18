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У Путіна поки не збираються підписувати які-небудь документи на нормандській зустрічі

Новини » Політика     18.11.2019 - 12:36
У Путіна поки не збираються підписувати які-небудь документи на нормандській зустрічі
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com)

Зустріч повинна відбутися 9 грудня

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що говорити про підписання яких-небудь документів підчас нормандської зустрічі (Україна, Німеччина, Франція, РФ) поки рано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідаючи на питання про те, чи передбачається підписання документів на майбутньому саміті, Пєсков відповів:

"Рано ставити такі питання", - сказав він.

Раніше Пєсков підтвердив участь президента Росії Володимира Путіна у зустрічі в нормандському форматі у Парижі. Саміт повинен відбутися 9 грудня. За його словами, підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію. Раніше цю інформацію також підтвердили в Офісі президента України Володимира Зеленського.

Також РБК-Україна писало, що РФ почала передачу українських кораблів, захоплених у листопаді 2018 року в Керченській протоці. Раніше представники влади України та Росії домовилися про повернення суден до саміту в нормандському форматі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше повідомив, що альтернативою мінських угод може бути операція з підтримання миру, яка взагалі не передбачена мінським процесом. Він допустив, що на нормандській зустрічі можуть бути підписані додаткові документи.

Росія почала передачу захоплених кораблів Україні Кремль підтвердив участь Путіна в нормандській зустрічі
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