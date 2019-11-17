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У "ДНР" не хочуть нового закону про особливий статус Донбасу

Новини » Політика     17.11.2019 - 11:38
У "ДНР" не хочуть нового закону про особливий статус Донбасу
Фото: бойовик на Донбасі (dnr-news.com)

Новий закон про особливий статус Донбасу, вважають бойовики, не буде відповідати мінськими угодами

Бойовики так званої "Донецької Народної Республіки" хочуть, щоб Верховна рада України подовжила чинний закон про особливий статус Донбасу, термін якого завершується 31 грудня 2019 року. Про це в ефірі одного з каналів бойовиків заявила "міністр закордонних справ" Наталія Ніконорова, передають "Новини Донбасу".

За її словами, новий закон про особливий статус Донбасу не буде відповідати мінськими угодами.

"Чинний документ враховує всі зауваження до комплексу заходів (мінськими угодами-2 - ред.). Необхідно деякі статті коригувати, але в цілому відповідність і кореляція з примітками. Тому новий закон буде або дублювати чинний, чи він не буде відповідати приміток комплексу заходів", - сказала вона.

Також вона додала, що треба узгодити імплементацію "формули Штайнмайера" паралельно з дією закону про особливий статус.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу в проведенні зустрічі в нормандському форматі, поки українська влада не подовжать дію закону про особливий статус Донбасу.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також повідомляв, що розробка законопроекту про особливий статус Донбасу почнеться тільки після зустрічі в нормандському форматі. Він підкреслював, що зараз не існує навіть проекту закону.

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