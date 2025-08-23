ua en ru
Утренняя атака дрона на Киев: какие последствия

Суббота 23 августа 2025 10:36
Утренняя атака дрона на Киев: какие последствия Фото: вражеский дрон упал на дорогу в Киеве (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 23 августа, атаковали Киев ударным беспилотником. По предварительным данным, вражеский дрон упал в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БпЛА упал на дорогу. Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", - отметил Кличко.

Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы дрона-камикадзе, также сообщалось о работе в Киеве сил противовоздушной обороны.

Атака РФ 23 августа

Напомним, что сегодня ночью, 23 августа, российские войска атаковали Украину с использованием дронов-камикадзе. Преимущественно под ударом были восточные и северные регионы страны.

В частности, в ночь на 23 августа оккупанты массированно атаковали дронами город Конотоп в Сумской области. В городе раздавались взрывы, работала ПВО. По словам мэра Конотопа, зафиксировано три "прилета", обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на 23 августа выпустила по Украине 49 дронов разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 дронов на севере, востоке и в центре страны.

При этом зафиксировано попадание 13 беспилотников в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

