Конотоп массированно атаковали "Шахеды": в городе раздавались мощные взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Конотопа Артема Семенихина .

Около 01:00 мэр сообщил о движении первой группы дронов из Черниговской области в направлении города.

Беспилотники приближались из направления сел Черенеча Слободка и Дубовязовка.

"Шахеды идут в полной темноте и им что день, что ночь - нет разницы. У них спутниковая система наведения", - написал Семенихин в 01:10.

В 01:13 в городе прогремели взрывы. Городской председатель обнародовал несколько аудиозаписей, на которых слышны мощные взрывы из-за прилетов и работы ПВО.

"Боевая часть не менее 90 килограмм точно!!!", - написал мэр.

Семенихин также не исключил повторного удара "Шахедами" на протяжении ночи.

"В ближнем и среднем радиусе пока чисто. Одно в районе Недригайлова. Но еще очень вероятны удары. До 10 штук. Вероятность более 90%", - отметил он.