РФ ударила по Украине десятками дронов: в семи локациях попадания

Украина, Суббота 23 августа 2025 09:13
РФ ударила по Украине десятками дронов: в семи локациях попадания Фото: РФ выпустила по Украине 49 дронов (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 23 августа выпустила по Украине 49 дронов различных типов. Большинство беспилотников сбили, однако есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью оккупанты выпустили 49 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с четырех направлений - Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 дронов на севере, востоке и в центре страны.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 13 БпЛА в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Удар по Конотопу

В ночь на 23 августа оккупанты массированно атаковали дронами город Конотоп в Сумской области. В городе раздавались взрывы, работала ПВО.

По словам мэра Конотопа, зафиксировано три "прилета", обошлось без жертв и пострадавших.

"Россияне били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен. Ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов", - предупредил городской глава.

