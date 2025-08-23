РФ ударила по Украине десятками дронов: в семи локациях попадания

Россия в ночь на 23 августа выпустила по Украине 49 дронов различных типов. Большинство беспилотников сбили, однако есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью оккупанты выпустили 49 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с четырех направлений - Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 дронов на севере, востоке и в центре страны. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 13 БпЛА в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.