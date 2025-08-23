ua en ru
Ранкова атака дрону на Київ: які наслідки

Субота 23 серпня 2025 10:36
Фото: ворожий дрон впав на дорогу у Києві (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 23 серпня, атакували Київ ударним безпілотником. За попередніми даними, ворожий дрон впав у Солом'янському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив Кличко.

Раніше у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу дрона-камікадзе, також повідомлялось про роботу у Києві сил протиповітряної оборони.

Атака РФ 23 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 23 серпня, російські війська атакували Україну з використанням дронів-камікадзе. Переважно під ударом були східні та північні регіони країни.

Зокрема, в ніч на 23 серпня окупанти масовано атакували дронами місто Конотоп у Сумській області. У місті лунали вибухи, працювала ППО. За словами мера Конотопа, зафіксовано три "прильоти", обійшлося без жертв і постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія в ніч на 23 серпня випустила по Україні 49 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 дронів на півночі, сході та в центрі країни.

При цьому зафіксовано влучання 13 безпілотників у семи локаціях в Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Київ Дрони
