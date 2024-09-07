"Рамштайн-24", новая помощь для Украины и удар по Павлограду: новости за 6 сентября

Обстрел Павлограда

В пятницу, 6 сентября, около 10:00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.

"Предварительно применено пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей. К сожалению, есть пострадавшие" - рассказали в Воздушных силах.

В результате вражеской атаки пострадали 58 человек. Самому маленькому из них - 4 года.

Кроме того, в городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожено авто, еще два побиты.

"Раммштайн-24"

Вчера, 6 сентября, на американской авиабазе в Германии состоялась 24-я встреча Контактной группы по оборонной поддержке Украины в формате "Рамштайн", впервые с участием президента Владимира Зеленского. На нем союзники сделали ряд важных заявлений и пообещали новые поставки оружия.

Как отметил Министр обороны Украины Рустем Умеров, в фокусе на заседании было обеспечение Украины системами противовоздушной обороны и ракетами к ним.

Также среди приоритетов Украины - артиллерийские боеприпасы и техника для украинских бригад, а также дальнобойное оружие.

Подробно об итогах "Рамштайна", - в материале РБК-Украина.

США объявили новую помощь Украине на 250 млн долларов

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 250 миллионов долларов.

В пакет помощи вошли:

ракеты RIM-7 и помощь для ПВО;

ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

патрульные катера;

морское обучающее оборудование;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Испания передала Украине батарею ПВО HAWK

Испания передала Украине полную батарею противовоздушной обороны HAWK с 6 пусковыми установками. Она уже находится в Польше.

О передаче батареи сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания "Рамштайна" в Германии.

"Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Роблес объявил о немедленном отправлении полной батареи HAWK, которая включает шесть ракетных пусковых установок, которые Испания уже передала и сейчас находятся в Польше", - заявили в Минобороны Испании.

Канада предоставит Украине более 80 тысяч ракетных двигателей и 1300 боеголовок к ним

Канада предоставит Украине большую партию ракетных двигателей CRV-7. Также пакет будет включать 1300 боеголовок в ракеты.

Партия будет включать 80840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок к ним. Они готовятся к отправке в Польшу, куда прибудут в ближайшие месяцы.

Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.

Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10500 9-мм пистолетов из своих запасов.

По запросу Украины Канада также объявила о выделении списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или примут на запчасти.

Германия с другими партнерами передаст Украине еще 77 танков Leopard 1A5 и 12 гаубиц

Германия передаст Украине еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 млн евро. Шесть машин будут направлены в Украину в этом году, еще шесть - в 2025 году.

Кроме того, Германия с другими европейскими партнерами готовится передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5.

Бойцы "Азова" освободили часть Нью-Йорка

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" вернули под контроль часть поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Воины также деблокировали из оцепления украинских воинов.

Как отмечают защитники, ситуация остается напряженной. В сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но бойцы держат оборону и успешно контратакуют.

Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОВА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиты.

Теперь увольнение Микиты должен утвердить президент Владимир Зеленский своим указом.

По информации источников РБК-Украина, Виктор Микита получит новую должность. Он станет замруководителя Офиса президента.

Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница"

Литва передаст Украине 10 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляница".

Об этом рассказал Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн.

Россия потеряла 6 тысяч солдат во время операции ВСУ в Курской области

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение первого месяца операции ВСУ на территории Курской области Россия потеряла около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

"Мы перевернули игру. И выжимаем войну на территорию РФ благодаря нашему контрнаступлению. Сегодня мы контролируем территорию более чем в 1300 квадратных километрах в Курской области. Это включает в частности более сотни населенных пунктов", - рассказал он.

По словам Зеленского, российские военные покинули значительную часть территории, когда увидели приближение украинских бойцов, другая часть была взята под контроль нашими силами в боях.

"По состоянию на сегодняшний день в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными только в Курской области, а также десятки тысяч российских войск в других зонах боевых действий", - отметил президент.

Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности

Иран передал Российской Федерации партию баллистических ракет. Вероятно - они малой дальности действия.

"Этот шаг был сделан в то время, когда Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру, в результате чего в последние дни погибли десятки мирных жителей", - пишет WSJ.

Россияне снова расстреляли украинского военнопленного

Проект "Хочу жить" сообщил, что оккупанты обнародовали видео, на котором казнили украинского военнопленного.

После совершенного преступления российский солдат, совершивший расстрел, цинично заявил, что российские захватчики пришли "освобождать" землю, которая якобы "принадлежит" России, от "врагов" и "нацизма".

Также вчера телеканал CNN обнародовал видеоролик с казнью трех украинских военнослужащих.