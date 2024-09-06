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США объявили новую помощь Украине на 250 млн долларов: что в пакете

Пятница 06 сентября 2024 17:23
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США объявили новую помощь Украине на 250 млн долларов: что в пакете Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Стоит заметить, что это 65 пакет помощи, который будет предоставлен администрацией президента США Джо Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

В него вошли:

  • ракеты RIM-7 и помощь для ПВО;
  • ракеты Stinger;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • патрульные катера;
  • морское учебное оборудование;
  • подрывное оборудование и боеприпасы;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Новая помощь Украине по итогам "Рамштайна"

Напомним, что сегодня в Германии состоялось уже 24-е по счету заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Оно прошло при участии президента Владимира Зеленского. Во время открытия "Рамштайна" глава государства призвал партнеров своевременно поставлять оборонные пакеты и дать разрешение на дальнобойность.

В свою очередь союзники по итогам встречи объявили о новой военной поддержке Украины. Так, Великобритания пообещала поставить Киеву 650 многоцелевых ракет (LMM) ддля усиления противовоздушной обороны.

Германия, Дания и Нидерланды планируют передавать украинским воинам еще 77 танков Leopard 1A5. Кроме того, Берлин отдельно поставит Киеву 12 гаубиц Panzerhaubitz 2000 на сумму 150 млн евро: 6 из них - в этом году, еще 6 - в следующем.

Канада в свою очередь предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним.

Помощь со стороны США

Добавим, что США среди союзников являются лидерами по поддержке Украины. Перед этим последний раз американский лидер резидент Джо Байден объявлял о предоставлении нового пакета военной помощи для Киева 23 августа в канун Дня Независимости Украины.

Тогда пакет включал: ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты для защиты на поле боя, боеприпасы и т. д.

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