США объявили новую помощь Украине на 250 млн долларов: что в пакете
Соединенные Штаты Америки в пятницу, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 250 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
Стоит заметить, что это 65 пакет помощи, который будет предоставлен администрацией президента США Джо Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.
В него вошли:
- ракеты RIM-7 и помощь для ПВО;
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- патрульные катера;
- морское учебное оборудование;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Новая помощь Украине по итогам "Рамштайна"
Напомним, что сегодня в Германии состоялось уже 24-е по счету заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Оно прошло при участии президента Владимира Зеленского. Во время открытия "Рамштайна" глава государства призвал партнеров своевременно поставлять оборонные пакеты и дать разрешение на дальнобойность.
В свою очередь союзники по итогам встречи объявили о новой военной поддержке Украины. Так, Великобритания пообещала поставить Киеву 650 многоцелевых ракет (LMM) ддля усиления противовоздушной обороны.
Германия, Дания и Нидерланды планируют передавать украинским воинам еще 77 танков Leopard 1A5. Кроме того, Берлин отдельно поставит Киеву 12 гаубиц Panzerhaubitz 2000 на сумму 150 млн евро: 6 из них - в этом году, еще 6 - в следующем.
Канада в свою очередь предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним.
Помощь со стороны США
Добавим, что США среди союзников являются лидерами по поддержке Украины. Перед этим последний раз американский лидер резидент Джо Байден объявлял о предоставлении нового пакета военной помощи для Киева 23 августа в канун Дня Независимости Украины.
Тогда пакет включал: ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты для защиты на поле боя, боеприпасы и т. д.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.