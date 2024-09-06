С помощью для Курского направления. Итоги "Рамштайн-24" и какое оружие получит Украине

На американской авиабазе в Германии прошла 24-я встреча Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины в формате "Рамштайн", впервые с участием президента Владимира Зеленского. На ней союзники сделали ряд важных заявлений и пообещали новые поставки оружия.

Содержание

Заявления по итогам "Рамштайна"

На итоговом брифинге министр обороны США Ллойд Остин заявил, что партнеры услышали просьбы о предоставлении скорейшей помощи в сфере безопасности. "Мы также слышали гнев президента Зеленского относительно недавних действий Путина. И мы видим последствия полномасштабного вторжения", - отметил он.

По его словам, на сегодня сложилась сложная ситуация на Покровском направлении. При этом он похвалил Силы обороны за смелость и настойчивость не только внутри страны.

"Мы должны обеспечить помощь Украине, чтобы она могла продвигаться, в частности, на Курском направлении. Потому что она в течение двух с половиной лет ведет борьбу против одной из мощнейших армий мира", - сказал Остин.

Председатель контактной группы пообещал, что 50+ стран продолжат передавать все необходимое, включая системы ПВО, артиллерийские снаряды и истребители F-16. Помощь также касается закупки и производства в самой Украине. В частности, что касается усилий Нидерландов по налаживанию выпуска 155-мм снарядов. "Украина имеет возможность и будет способна производить такое вооружение у себя дома", - подчеркнул он.

Как заявил глава объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, союзники хотят сделать все, чтобы все цели по обороне Покровска были достигнуты. "И мы будем помогать усилить боевую мощь Украины на этом участке фронте", - сказал генерал.

На вопрос о плане победы, который президент Зеленский намерен представить американскому лидеру Джо Байдену, Остин ответил, что с ним план не обсуждался. Но что касается самой победы, то для нее "еще очень много работы предстоит сделать". По его словам, война будет завершена за столом переговоров с Россией, но пока неизвестно, когда придет время для этого. Он также прокомментировал позицию США, которые не дают разрешение на применение дальнобойных ракет по ударам вглубь России.

"Мы сосредоточены на том, чтобы Украина достигала тактических успехов на поле боя… Что останавливает США? Если мы дадим разрешение, это не означает, что что-то кардинально переломит ход событий. Украина имеет много сил для того, чтобы самостоятельно бить по военным целям - Storm Shadow и ATACMS. Мы знаем, что россияне передислоцировали авиацию за радиус поражения ATACMS. Я скажу, в ближайшем будущем мы должны сосредоточиться на том, чтобы помогать Украине использовать то, что у нее есть", - подчеркнул он.

Браун в свою очередь добавил, что союзники намерены сделать все, чтобы Силам обороны Украины хватило ресурсов и на операцию в Курской области.

Анонсы новых поставок оружия

США

соОстин сделал важное заявление об усилении украинской системы ПВО. По его словам, идет совместная с европейскими компаниями работа над проектированием новых зенитно-ракетных систем, которые должны заменить С-300.

Кроме того, партнеры работают над заменой для авиационных ракет Р-27 класса "воздух-воздух". Это ракеты средней дальности, предназначенные для поражения самолетов, вертолетов, дронов и крылатых ракет. Запускаются с боевой авиации типа Су-27 и МиГ-29.

Также американские союзники выделили свыше 200 млн долларов на закупку компонентов для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

Сегодня был объявлен дополнительный пакет на 250 млн долларов. В него войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Содержимое пакета:

ракеты RIM-7 и Stinger

боеприпасы для HIMARS

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды

противотанковые ракеты TOW, системы Javelin и AT-4

боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры M113

машины MRAP с противоминной защитой

боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия

патрульные катера, морское оборудование

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт

Германия

Немецкая сторона предоставит еще 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 млн евро. Половина артиллерийских орудий с дальностью более 30 км будут поставлены в этом году, остальные шесть - в следующем.

Также вместе с другими партнерами Берлин работает над скорейшей передачей еще 77 боевых танков Leopard 1A5. Помимо танков, в центре внимания остается противовоздушная оборона. Германия готовит предварительный заказ на зенитно-ракетные системы, чтобы оказывать поддержку до 2026 года.

До этого сообщалось о планах передать 17 систем IRIS-T средней и малой дальности. Четыре из них будут поставлены до конца года.

Великобритания

Лондон передаст 650 легких многоцелевых ракет на свыше 210 млн долларов. Ракеты производства Thales Group имеют дальность более 6 км. Могут запускаться с воздушных, морских и воздушных носителей. Первая партия должна прибыть до конца года.

Канада

На этой неделе Канада приняла украинских пилотов для подготовки на истребителях F-16. На программу тренировок, которая включает продвинутую подготовку, выделено почти 300 млн долларов. Также в рамках Коалиции возможностей Канада предоставит оборудование украинским авиабазам и флоту.

Кроме того, канадские партнеры доставят элементы для ракет CRV-7: 80 840 двигателей и 1 300 боеголовок. Списанные ракетные двигатели ранее использовались ВВС Канады на истребителях CF-18. Поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

Также будут переданы:

970 пулеметов C6

10 500 пистолетов калибра 9-мм

шасси от 29 БТР M113 и 64 легких бронемашин Coyote LAV (будут перепрофилированы или использованы на запчасти)

Нидерланды

Партнеры из Нидерландов предоставят оборудование для технического обслуживания истребителей F-16. А также дополнительные ракеты класса "воздух-воздух" под F-16 для защиты воздушного пространства.

Помимо большого количества запчастей в пакет на 80 млн евро войдут генераторы, специальные инструменты и небольшие транспортные средства. Из соображений безопасности количество, тип и сроки поставки обещанных средств не разглашаются.

Кроме того, Нидерланды объявили о том, что их вклад в Международный фонд для Украины (IFU) достиг 125 млн евро. Средства направлены на закупку беспилотников.

Испания

Сегодня стало известно, что Испания передала батарею противовоздушной обороны HAWK с шестью пусковыми установками. Она уже находится в Польше. Это полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, способный способен перехватывать самолеты и крылатые ракеты.

При подготовке использовались: заявления министра обороны США Ллойда Остина и главы объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, релизы министерств обороны стран-участниц Контактной группы в формате "Рамштайн".