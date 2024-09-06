Микита получит должность в ОП после увольнения, - источники

Виктор Микита, увольнение которого сегодня согласовал Кабинет министров, получит новую должность. Он станет заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

Виктор Микита родился 4 февраля 1979 года в селе Ильница Закарпатской области.

По информации собеседника издания, Микита в Офисе президента заменит Алексея Кулебу, которого вчера, 5 сентября, Рада назначила вице-премьером по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.

Перестановки в ОП

Напомним, в Офисе президента Украины на этой неделе происходят кадровые перестановки.

В частности, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Ростиславу Шурму.

При этом вчера глава государства подписал указы об увольнении трех заместителей главы ОП. Речь об Алексее Кулебе, Николае Точицком и Юлии Соколовской.

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