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Россия потеряла 6 тысяч солдат во время операции ВСУ в Курской области, - Зеленский

Пятница 06 сентября 2024 11:30
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Россия потеряла 6 тысяч солдат во время операции ВСУ в Курской области, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение первого месяца операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области Российская Федерация (РФ) потеряла около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Как отметил президент, сегодня ровно месяц с начала операции Сил обороны Украины на территории Курской области, откуда российский диктатор Владимир Путин готовился начать новую офензиву против Сум.

"Мы перевернули игру. И вытесняем войну на территорию РФ благодаря нашему контрнаступлению. Сегодня мы контролируем территорию в более 1300 квадратных километров в Курской области. Это включает в том числе более сотни населенных пунктов", - добавил он.

По словам Зеленского, российские военные покинули значительную часть территории, когда увидели приближение украинских бойцов, другая же часть была взята под контроль нашими силами в боях.

"По состоянию на сейчас в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными только в Курской области, а также десятки тысяч российских войск в других зонах боевых действий", - отметил президент.

Бои в Курской области

С 6 августа в Курской области России продолжаются активные боевые действия. Украинские силы прорвали границу и взяли под контроль огромные территории, включая более ста населенных пунктов, среди которых и город Суджа.

В приграничных зонах Курской области Украина организовала военную комендатуру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать эти территории до тех пор, пока Владимир Путин не согласится на переговоры.

Подробнее о причинах, почему операция ВСУ в Курской области замедлилась, читайте в материале РБК-Украина.

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