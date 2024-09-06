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Германия с другими партнерами передаст Украине еще 77 танков Leopard 1A5 и 12 гаубиц

Рамштайн, Пятница 06 сентября 2024 13:59
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Германия с другими партнерами передаст Украине еще 77 танков Leopard 1A5 и 12 гаубиц Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Германия передаст Украине еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также Берлин с другими партнерами предоставит украинским войскам еще 77 танков Leopard 1A5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитируют Spiegel и Tagesschau.

Писториус объявил о предоставлении техники на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" сегодня, 6 сентября.

По его словам, Германия передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 млн евро. Шесть машин будут направлены в Украину в этом году, еще шесть - в 2025 году.

Кроме того, Писториус заявил, что Германия с другими европейскими партнерами готовится передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5. Как отметил министр обороны, союзники "хотят как можно скорее" сделать это.

Танки Leopard 1A5 передадут Украине Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами.

Рамштайн-24

Сегодня, 6 сентября, на военной базе "Рамштайн" в Германии проходит 24 заседания Контактной группы по обороне Украины. На нем присутствуют министры обороны из более чем 50 стран, группу возглавляет глава Пентагона Ллойд Остин.

Также на "Рамштайне" в этот раз присутствует президент Украины Владимир Зеленский. По словам министра обороны Рустема Умерова, приоритетами Украины являются системы ПВО, ракеты к ним, боеприпасы, техника и усиление дальнобойных возможностей.

На заседание глава Пентагона анонсировал новый пакет военной помощи Украине от США на 250 млн евро.

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