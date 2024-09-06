Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница"
Литва передаст Украине 10 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляница".
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайна.
По его словам, было получено подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница".
"Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова", - написал Камышин.
Что предшествовало
На День независимости, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А уже на следующий день он показал украинскую ракету-дрон "Паляница" .
Стоит также отметить, что по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова одна ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов. То есть выделенных Литвой средств должно хватить на 10 ракет.
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