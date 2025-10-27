В рамках эксперимента НАТО в Латвии состоятся полеты дронов различных типов
С 27 октября по 7 ноября в латвийском городе Адажи, а также виртуально - в нескольких странах НАТО, состоится крупнейший эксперимент Альянса по исследованию и испытанию новых оборонных технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Во время "Эксперимента цифрового хребта" (DiBaX) в Латвии, включая приграничную территорию с Эстонией, будут проводиться запланированные полеты беспилотных летательных аппаратов различных типов и размеров.
Жителей призывают не беспокоиться, увидев беспилотники, и следить за информацией в социальных сетях.
Основное внимание в эксперименте будет уделено использованию беспилотных систем в сложных операционных условиях, а также применению искусственного интеллекта для задач по идентификации целей и ситуационной осведомленности.
DiBaX - это единственный эксперимент военных технологий такого масштаба, который НАТО уже четыре года проводит именно в Латвии.
Командование союзников НАТО по трансформации обеспечивает внедрение новых цифровых решений в процедуры и операции НАТО.
Командование проводит эксперименты по развитию возможностей, а также концептуальные и операционные эксперименты, чтобы ускорить внедрение и реализацию возможностей "цифрового хребта" НАТО в различных структурах Альянса.
"Стена дронов"
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать "стену дронов" для защиты от вражеских беспилотников.
В ЕС утверждают, что расширение системы защиты от беспилотников должно состояться оперативно, учитывая недавние нарушения воздушного пространства нескольких стран.
Недавно семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов".
Отметим, президент Словакии Петер Пеллегрини также заявил, что его страна сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов".
Также сообщалось, что "стену дронов" на восточных границах ЕС могут использовать, в частности, для слежения за "теневым флотом" РФ.