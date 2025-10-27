В рамках эксперимента НАТО в Латвии состоятся полеты дронов различных типов

С 27 октября по 7 ноября в латвийском городе Адажи, а также виртуально - в нескольких странах НАТО, состоится крупнейший эксперимент Альянса по исследованию и испытанию новых оборонных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Во время "Эксперимента цифрового хребта" (DiBaX) в Латвии, включая приграничную территорию с Эстонией, будут проводиться запланированные полеты беспилотных летательных аппаратов различных типов и размеров.

Жителей призывают не беспокоиться, увидев беспилотники, и следить за информацией в социальных сетях.

Основное внимание в эксперименте будет уделено использованию беспилотных систем в сложных операционных условиях, а также применению искусственного интеллекта для задач по идентификации целей и ситуационной осведомленности.

DiBaX - это единственный эксперимент военных технологий такого масштаба, который НАТО уже четыре года проводит именно в Латвии.

Командование союзников НАТО по трансформации обеспечивает внедрение новых цифровых решений в процедуры и операции НАТО.

Командование проводит эксперименты по развитию возможностей, а также концептуальные и операционные эксперименты, чтобы ускорить внедрение и реализацию возможностей "цифрового хребта" НАТО в различных структурах Альянса.