В ЕС предложили использовать "стену проти дронов" для слежения за российскими танкерами

Так называемую "стену против дронов", которую намерены разместить на восточных границах ЕС, будут использовать, в том числе, для слежения за "теневым флотом РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall - это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом", - сказала фон дер Ляйен.

О намерении использовать проект "стена против дронов" для контроля над российскими танкерами глава ЕК заявила на пленарном заседании Европарламента в среду.

"Стена против дронов" в ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен недавно предложила создать "стену дронов" на восточном фланге ЕС для защиты от российских беспилотников. Идея возникла после неоднократного нарушения воздушного пространства стран ЕС дронами.

Еврокомиссия предлагает создать "щит" из радаров и ракет-перехватчиков.

На днях семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов".

Но не все в Европе готовы поддержать проект "стена против дронов". Существуют разногласия на счет финансирования, целесообразности и названия проекта.

Особенно проект, на который уйдет от 1 миллиарда евро, не совсем хотят поддерживать те страны, которые находятся далее от РФ.

Противоречия в создании "стены против дронов"

Например, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что "идеальной стены для Европы не существует", ведь речь идет о границе длиной около 3 000 километров.

В свою очередь Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что термин "стена" может вводить в заблуждение.

Часть стран опасается, что проект может стать инструментом централизации оборонных решений в Брюсселе.

А Италия и Греция призвали к тому, чтобы европейские деньги приносили пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.

Танкеры РФ - угроза для Европы

Не смотря на то, что санкции не останавливают торговлю России нефтью, нелегальные танкеры Кремля также ставят под угрозу безопасность Европы.

Речь идет о скидывании больших объемов нефти у берегов стран Евросоюза, что может привести к экологической катастрофе.